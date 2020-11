Sampdoria Genoa 1-3: rossoblu gli ottavi (Di venerdì 27 novembre 2020) Il.derby della LantenaSampdoria- Genoa, valevole per il quarto turno di coppa Italia, se lo aggjudicano i rossoblu battendo in rimonta la la Sampdoria qualificandosi per gli ottavi dove incontreranno la Juventus. Blucerchiati in vantaggio con Verre, poi nella rioresa la doppietta di Scamacca e il gol di Lerager firmano l’1-3. Sampdoria Genoa: cosa è successo? Inizio gara di marca blucerchiata, con La Gumina che prima coglie la traversa e poi sfiora il palo con un bel diagonale. Al 18?, nasce il vantaggio: Verre ruba palla a Rovella e batte Marchetti con un perfetto tiro all’incrocio dei pali. La Sampdoria sfiora il raddoppio con Zapata sul finire di tempo. Nella ripresa i rossoblu partono con ben altro liglio e ribaltono ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 27 novembre 2020) Il.derby della Lantena, valevole per il quarto turno di coppa Italia, se lo aggjudicano ibattendo in rimonta la laqualificandosi per glidove incontreranno la Juventus. Blucerchiati in vantaggio con Verre, poi nella rioresa la doppietta di Scamacca e il gol di Lerager firmano l’1-3.: cosa è successo? Inizio gara di marca blucerchiata, con La Gumina che prima coglie la traversa e poi sfiora il palo con un bel diagonale. Al 18?, nasce il vantaggio: Verre ruba palla a Rovella e batte Marchetti con un perfetto tiro all’incrocio dei pali. Lasfiora il raddoppio con Zapata sul finire di tempo. Nella ripresa ipartono con ben altro liglio e ribaltono ...

DiMarzio : #CoppaItalia, il #Genoa batte la #Sampdoria nel derby e accede agli ottavi di finale Tutti i risultati e gli accopp… - OdeonZ__ : Super Scamacca trascina il Genoa: 3-1 alla Samp in rimonta, agli ottavi c'è la Juve - junews24com : Coppa Italia, Pellegrini: «Siamo stati bravi a non mollare» - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #CoppaItalia, un pazzo #Genoa fa suo il derby: 3-1 alla #Sampdoria e agli ottavi si regala la #Juve - StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: #Calcio, #CoppaItalia. Il #Genoa ribalta l'1 a 0 del primo tempo e batte per 3 a 1 la #Sampdoria, non pervenuta nel secon… -