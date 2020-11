Raffaella Carrà | “Per colpa mia Marardona passò una notte in guardina”

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 27 novembre 2020) Il ricordo della conduttrice italiana Tutto il mondo, da quello dello spettacolo a quello, inevitabilmente, dello sport è rimasto scosso dalla scomparsa, a soli 60 anni di Diego Armando Maradona. Leggi anche: Il saluto del mondo sportivo a Diego Armando Maradona. Il San Paolo si illumina Tantissimi i messaggi di solidarietà e di cordoglio. Tra questi non poteva mancare, artista italiana e conduttrice famosa anche nei paesi dell’America Latina, dove conobbe per la prima volta l’ex numero 10, come ha raccontato a “Il Messaggero”. La la prima volta è venuto lui da me ed è pure finito in prigione. Io cantavo in una grande arena a Buenos Aires. Era il 1979. Lui avrà avuto 18 anni. L’arena era piena, non c’era più posto, ma lui tentò comunque di entrare per ascoltarmi. Disse ai poliziotti: Non sapete chi sono io!. Lessi questa storia il ...