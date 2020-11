Qualcuno salvi il Natale 2 - recensione

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 27 novembre 2020) Francamente, quando nel 2018 su Netflix era affiorato il filmil, non ci eravamo aspettati molto, nonostante la presenza di Kurt Russell, attore che in oltre mezzo secolo di carriera è riuscito a mantenere un gradimento inalterato da parte del pubblico. E invece eravamo rimasti piacevolmente sorpresi, perché senza nessuna pretesa, il film si era rivelato spassoso, a tratti proprio divertente, ricco di gag, un'avventura allegra che poteva piacere a grandi e piccini. Visto il successo, inevitabilmente è stato messo in cantiere un sequel, che adesso torna con il difficile compito di allietarci, in un momento storico ben diverso da quello precedente. Arduo programma, si dirà. Fra i protagonisti ci sono diverse novità. Torna ovviamente uno del Babbipiù cool mai visti, Kurt Russell, degno di ...