Massimo Ranieri, il triste annuncio poco fa (Di venerdì 27 novembre 2020) La notizia della morte di Diego Armando Maradona ha scosso il mondo intero, una perdita così inaspettata e significativa da sconvolgere chiunque avesse amato il grande calciatore che è stato. Dinanzi ad una notizia del genere, anche la lucidità per partecipare ad una conferenza stampa viene meno, è quanto è accaduto a Massimo Ranieri, che mentre stava presentando il suo ultimo album "Qui e adesso" ha deciso di abbandonare improvvisamente l'appuntamento con i media. Massimo Ranieri abbandona la conferenza. Sembrava una conferenza come tutte le altre, quella in cui l'artista napoletano avrebbe dovuto presentare la sua ultima fatica musicale, a ridosso anche dello spettacolo che proprio stasera, 26 novembre, avrebbe dovuto fare il suo esordio in televisione, sostituito poi dal documentario di Asif Kapadia in ricordo ...

