Maradona, le ultime immagini in vita: il Pibe de Oro saluta una bambina mentre fa un passeggiata con gli infermieri (Di venerdì 27 novembre 2020) Una passeggiata accompagnato e sorretto dagli infermieri, dopo l’operazione al cervello a subita pochi giorni prima. Sono le ultime immagini in vita di Diego Armando Maradona, morto il 25 novembre a 60 anni. Le ha pubblicate su Instagram una donna che abita nello stesso quartiere del campione, a Tigre, e che quel giorno si trovava con la figlia e voleva immortalare il momento. Nei pochi secondi di filmato, infatti, si sente la bambina che chiama Maradona: “Hola Diego“. Nonostante sia visibilmente affaticato, appena la sente il Pibe de Oro si ferma per salutarla L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 27 novembre 2020) Unaaccompagnato e sorretto dagli, dopo l’operazione al cervello a subita pochi giorni prima. Sono leindi Diego Armando, morto il 25 novembre a 60 anni. Le ha pubblicate su Instagram una donna che abita nello stesso quartiere del campione, a Tigre, e che quel giorno si trovava con la figlia e voleva immortalare il momento. Nei pochi secondi di filmato, infatti, si sente lache chiama: “Hola Diego“. Nonostante sia visibilmente affaticato, appena la sente ilde Oro si ferma perrla L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

clikservernet : Maradona, le ultime immagini in vita: il Pibe de Oro saluta una bambina mentre fa un passeggiata con gli infermieri - Tg3web : Argentina, indaga la Procura sulle ultime ore di Maradona, falsificati rapporti degli infermieri. Il Tg3 nello stad… - Noovyis : (Maradona, le ultime immagini in vita: il Pibe de Oro saluta una bambina mentre fa un passeggiata con gli infermier… - fanpage : Le cose che non tornano su Diego Armando #Maradona - MondoNapoli : Morte Maradona, emergono nuovi dubbi: le ultime - -