Maradona, Insigne: «E’ giusto che la 10 non la indossi mai più nessuno» (Di venerdì 27 novembre 2020) Morte Maradona – «E’ giusto che la 10 non la indossi mai più nessuno». Parole di Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, dopo il match con il Rijeka. Prima della sfida i giocatori sono scesi in campo per il minuto di silenzio indossando la maglia numero dieci per omaggiare Diego Armando Maradona. Poi la gara, terminata L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 27 novembre 2020) Morte– «E’che la 10 non lamai più». Parole di Lorenzo, capitano del Napoli, dopo il match con il Rijeka. Prima della sfida i giocatori sono scesi in campo per il minuto di silenzio indossando la maglia numero dieci per omaggiare Diego Armando. Poi la gara, terminata L'articolo

claudioruss : #Insigne a Sky: '#Maradona per me e per i napoletani rappresenta tanto. Ci ha portato nel cuore, e noi dobbiamo far… - SkySport : L'omaggio di Lorenzo Insigne a Diego fuori dallo stadio San Paolo #SkySport #D10S #CiaoDiego #Maradona #PibeDeOro - Gazzetta_it : #Insigne: '#Diego ha sempre difeso noi napoletani '. E chiede il ritiro della 10 #Maradona - sportli26181512 : #Governance #Notizie Maradona, Insigne: «E’ giusto che la 10 non la indossi mai più nessuno»: Morte Maradona – «E’… - infoitsport : 'Dedichiamogli la vittoria', Mertens e Insigne guidano il Napoli in onore di Maradona: la notizia della morte mentr… -