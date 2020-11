LIVE F1, GP Bahrain in DIRETTA: si lavora sulle gomme Pirelli 2021, Ferrari prova a rimontare (Di venerdì 27 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.21 Kimi Raikkonen in testa! Gran giro di Ice Man, che porta l’Alfa Romeo in prima posizione su gomma gialla in 1’30?928. 16.20 Vettel completa un nuovo giro lanciato e si porta in quinta piazza con gomma gialla, a 234 millesimi dal miglior tempo provvisorio di Sainz. 16.17 Cancellato per track limits il giro veloce di Sebastian Vettel. Vedremo se il tedesco si rilancerà per un nuovo giro lanciato su gomma media. 16.15 Bel passo avanti di Leclerc, 3° a 43 millesimi dalla vetta con gomma gialla. Buon giro anche di Vettel, staccato di soli 6 millesimi dal compagno di squadra. 16.14 Entrambe le Ferrari in pista adesso con gomme medie. Da segnalare il terzo tempo di Norris con pneumatici hard. 16.13 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI: 1 Carlos SAINZ McLaren1:30.989 1 2 Max VERSTAPPEN ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.21 Kimi Raikkonen in testa! Gran giro di Ice Man, che porta l’Alfa Romeo in prima posizione su gomma gialla in 1’30?928. 16.20 Vettel completa un nuovo giro lanciato e si porta in quinta piazza con gomma gialla, a 234 millesimi dal miglior tempo provvisorio di Sainz. 16.17 Cancellato per track limits il giro veloce di Sebastian Vettel. Vedremo se il tedesco si rilancerà per un nuovo giro lanciato su gomma media. 16.15 Bel passo avanti di Leclerc, 3° a 43 millesimi dalla vetta con gomma gialla. Buon giro anche di Vettel, staccato di soli 6 millesimi dal compagno di squadra. 16.14 Entrambe lein pista adesso conmedie. Da segnalare il terzo tempo di Norris con pneumatici hard. 16.13 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI: 1 Carlos SAINZ McLaren1:30.989 1 2 Max VERSTAPPEN ...

