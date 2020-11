Kempes | “Maradona mai protetto e quando usciva dallo stadio entrava in carcere”

Leggi su itasportpress

(Di venerdì 27 novembre 2020) Il rammarico di Diego Maradona è stato di non far parte della Seleccìon che vinse il Mondiale nel '78 in Argentina. Il ct Menotti lo mise nei 40 ma poi non lo convocò escludendolo dai 22 per il Mondiale vinto in finale contro l'Olanda. Marioche fu uno dei protagonisti di quella nazionale oggi ricorda Diego Maradona in una intervista concessa alla Gazzetta dello Sport: «Io ero partito per Valencia nel 1976,s’iniziava a parlare di questo ragazzino che faceva meraviglie.torno nel ‘78 per giocare il Mondiale Maradona è già famoso». Maradona non ha mai accettato l'esclusione di Menotti edice: «Maradona aveva 17 anni ed era un “problema” per Menotti che pensò con la testa e non con il cuore. Menotti aveva paura di esporlo eccessivamente visto che giocavamo in casa, di caricarlo di un peso ...