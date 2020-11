Iran, cosa c’è dietro all’assassinio dell’ingegnere nucleare a Teheran (Di venerdì 27 novembre 2020) L’ingegnere nucleare Iraniano Mohsen Fakhrizadeh è morto a Teheran. Assassinato. Quello che viene considerato il numero uno del programma nucleare degli ayatollah, il “padre della bomba Iraniana” è stato trovato all’interno di un’auto crivellata di colpi d’arma da fuoco. La macchina in cui viaggiava Fakhrizadeh è stata fermata da un’esplosione, poi gli hanno sparato, stando alle notizie fatte uscire dai Guardiani della rivoluzione (l‘unità militare teocratico s’è occupata fin da subito dell’accaduto). Il ministero della Difesa Iraniano ha confermato la morte, spiegando in una nota stampa che il veicolo in cui viaggiava lo scienziato è finito vittima di un “attacco terroristico” mentre era accompagnato dalla scorta dei Guardiani. C’è stato uno scontro a fuoco, lo scienziato è stato ... Leggi su formiche (Di venerdì 27 novembre 2020) L’ingegnereiano Mohsen Fakhrizadeh è morto a. Assassinato. Quello che viene considerato il numero uno del programmadegli ayatollah, il “padre della bombaiana” è stato trovato all’interno di un’auto crivellata di colpi d’arma da fuoco. La macchina in cui viaggiava Fakhrizadeh è stata fermata da un’esplosione, poi gli hanno sparato, stando alle notizie fatte uscire dai Guardiani della rivoluzione (l‘unità militare teocratico s’è occupata fin da subito dell’accaduto). Il ministero della Difesaiano ha confermato la morte, spiegando in una nota stampa che il veicolo in cui viaggiava lo scienziato è finito vittima di un “attacco terroristico” mentre era accompagnato dalla scorta dei Guardiani. C’è stato uno scontro a fuoco, lo scienziato è stato ...

Ultime Notizie dalla rete : Iran cosa È stato ucciso Mohsen Fakhrizadeh, uno dei più importanti scienziati nucleari iraniani Il Post È stato ucciso Mohsen Fakhrizadeh, uno dei più importanti scienziati nucleari iraniani

Venerdì è stato ucciso a Teheran, la capitale dell'Iran, Mohsen Fakhrizadeh, uno dei più importanti scienziati nucleari iraniani, che il New York Times ha ...

Thailandia. Scambio di prigionieri con l’Iran, per conto dell’Australia

Un’intensa attività diplomatica ha portato ad uno scambio di prigionieri tra l’Iran e la Thailandia. In agosto re Rama X aveva graziato il cittadino iraniano Mohamad Khazaei, accusato nel 2013 con alt ...

