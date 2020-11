I ritardi del Recovery Plan e la necessità di una strategia green

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 27 novembre 2020) Nel disegno di legge di bilancio del 2021, presentato dal governo e all’esame della Camera dei deputati, per l’attuazione del programma Next Generation EU è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia, quale anticipazione rispetto ai contributi provenienti dall’Unione europea, un Fondo di rotazione con una dotazione di 34,775 miliardi per il 2021, di 41,305 per il 2022 e di 44,573 per il 2023. Anticipazioni molto consistenti, deliberate tuttavia senza avere definito il Piano nazionale per la ripresa, ma solo linee guida generiche e una lunga lista ricognitiva di ipotesi progettuali, per importi che corrispondono al triplo della disponibilità finanziaria. Il ritardo nel definire il Piano nazionale per l’utilizzo dei fondi europei di Next Generation EU comincia a pesare: il Piano servirebbe anche per sapere come saranno impiegate le consistenti anticipazioni decise ...