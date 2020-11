Grande Fratello Vip, lunedì entra Malgioglio: ufficiale (Di venerdì 27 novembre 2020) Tramite un post su Instagram, Cristiano Malgioglio ufficializza che lunedì prossimo entrerà al Grande Fratello Vip: il ritorno dopo il boom di tre anni fa L’ufficialità è arrivata direttamente da lui, che affida la notizia ad un post su Instagram pubblicato questa mattina: lunedì 30 Novembre, Cristiano Malgioglio entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip. “Ho bisogno di socializzare”, afferma lui per spiegare i motivi dietro a questa decisione, “Questo Covid a molti di noi ha messo ansia e io non volevo entrasse nella mia vita”. E ancora: “Bisogna sorridere anche quando si è tristi (…) Spero di portare molta leggerezza in questo momento così incerto”. lunedì 30 Novembre, in prima serata su Canale 5 Cristiano ... Leggi su zon (Di venerdì 27 novembre 2020) Tramite un post su Instagram, Cristianoufficializza cheprossimo entrerà alVip: il ritorno dopo il boom di tre anni fa L’ufficialità è arrivata direttamente da lui, che affida la notizia ad un post su Instagram pubblicato questa mattina:30 Novembre, Cristianoentrerà nella Casa delVip. “Ho bisogno di socializzare”, afferma lui per spiegare i motivi dietro a questa decisione, “Questo Covid a molti di noi ha messo ansia e io non volevosse nella mia vita”. E ancora: “Bisogna sorridere anche quando si è tristi (…) Spero di portare molta leggerezza in questo momento così incerto”.30 Novembre, in prima serata su Canale 5 Cristiano ...

