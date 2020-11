Google Discover testa una nuova metrica per valutare le news (Di venerdì 27 novembre 2020) Su Google Discover è in fase di test un contatore per i mi piace relativo alle news offerte mentre si utilizza il servizio L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di venerdì 27 novembre 2020) Suè in fase di test un contatore per i mi piace relativo alleofferte mentre si utilizza il servizio L'articolo proviene da TuttoAndroid.

TuttoAndroid : Google Discover testa una nuova metrica per valutare le news - Arms_of_Niall_ : @wallsbysun Ma sono entrata su google e mi esce su Discover 'la reazione di Niall Horan dopo non essere stato nomin… - IlarioGobbi : Google Discover è un hub di fruizione di contenuti per utenti mobile che offre autonomamente: come fare #SEO su Goo… - AngeloMarolla : RT @giorgiotave: Il Social Network di Google: sta arrivando.. - giorgiotave : Il Social Network di Google: sta arrivando.. -

Ultime Notizie dalla rete : Google Discover Come personalizzare il feed di Google Discover su Android Fastweb.it Google Discover testa una nuova metrica per valutare le news

Su Google Discover è in fase di test un contatore per i mi piace relativo alle news offerte mentre si utilizza il servizio ...

Google Pay diventa un servizio finanziario completo

È possibile aggiungere anche le ricevute conservate in Gmail e in Google Foto. In Discover ci sono infine i pulsanti per effettuare ordini ai ristoranti e per pagare il rifornimento di carburante o il ...

Su Google Discover è in fase di test un contatore per i mi piace relativo alle news offerte mentre si utilizza il servizio ...È possibile aggiungere anche le ricevute conservate in Gmail e in Google Foto. In Discover ci sono infine i pulsanti per effettuare ordini ai ristoranti e per pagare il rifornimento di carburante o il ...