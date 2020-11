Fontana: «Lombardia in zona arancione, potremo riaprire i negozi» (Di venerdì 27 novembre 2020) «Grazie ai sacrifici dei lombardi, apprezzati i dati epidemiologici, ora siamo in zona arancione e potremo riaprire gli esercizi commerciali. A breve la decisione del governo». A scriverlo su Twitter è il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che ha anticipato di fatto la decisione dell’esecutivo. Già ieri il governatore aveva detto: «Ho avuto un confronto schietto e diretto» con il ministro della Salute Roberto Speranza. «Condividiamo che la Lombardia abbia tutti i requisiti per passare dalla zona rossa a quella arancione». Il pressing delle Regioni sul governo è forte. Poco prima di Fontana, il governatore del Piemonte Alberto Cirio ha detto: «L’Rt del Piemonte oggi è 0.84 il puntuale. Quando il ... Leggi su open.online (Di venerdì 27 novembre 2020) «Grazie ai sacrifici dei lombardi, apprezzati i dati epidemiologici, ora siamo ingli esercizi commerciali. A breve la decisione del governo». A scriverlo su Twitter è il presidente della Regione, Attilio, che ha anticipato di fatto la decisione dell’esecutivo. Già ieri il governatore aveva detto: «Ho avuto un confronto schietto e diretto» con il ministro della Salute Roberto Speranza. «Condividiamo che laabbia tutti i requisiti per passare dallarossa a quella». Il pressing delle Regioni sul governo è forte. Poco prima di, il governatore del Piemonte Alberto Cirio ha detto: «L’Rt del Piemonte oggi è 0.84 il puntuale. Quando il ...

