F2 GP Bahrain 2020 Qualifiche, il ruggito di Callum Ilott!

La F2 attualmente in pista per il GP del Bahrain 2020 ha messo la parola fine alle Qualifiche di categoria. Queste hanno mostrato un Callum Ilott già in ottima forma, capace di ottenere la Pole Position con un margine di 391 millesimi su Drugovich e di 568 su Ticktum. Brutta prestazione per Mick Schumacher: l'attuale leader della classifica non va oltre il decimo tempo. E subito deve provare la rimonta.

F2 GP Bahrain 2020 Qualifiche – Il riassunto della sessione

Appena si accende il semaforo verde, scende in pista tutta la comitiva dei piloti. L'iter scelto è out-lap, giro di riscaldamento e poi hot-lap. Il primo pilota a tentare il giro perfetto è Callum Ilott, che subito risulta più lento di Armstrong. Il neozelandese segna un 1:42.052, con ...

