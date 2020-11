“È andata così”. Tina Cipollari, è lei a dare la brutta notizia: la sua vita di nuovo stravolta (Di venerdì 27 novembre 2020) Erano mesi che si parlava di una presunta crisi tra Tina Cipollari e il compagno Vincenzo Ferrara. Tuttavia la nota coppia è sempre riuscita a confutare le infinite indiscrezione del popolo virtuale e del mondo del gossip. Ogni volta, tramite dichiarazioni dei diretti interessati o teneri scatti rubati, si realizzava che in realtà la loro relazione andava a gonfie vele. Vincenzo Ferrara aveva anche messo definitivamente a tacere delle chiacchiere su una possibile crisi nera nel gennaio 2020. Eppure questa volta tra loro è finita sul serio. A dichiararlo è stata la stessa Tina Cipollari tramite il suo affollato profilo Instagram, che conta la bellezza di un milione e 100mila follower affezionati. Inoltre ha chiesto al gossip un minimo di discrezione sull’argomento. “Nessuna crisi! Tina ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 27 novembre 2020) Erano mesi che si parlava di una presunta crisi trae il compagno Vincenzo Ferrara. Tuttavia la nota coppia è sempre riuscita a confutare le infinite indiscrezione del popolo virtuale e del mondo del gossip. Ogni volta, tramite dichiarazioni dei diretti interessati o teneri scatti rubati, si realizzava che in realtà la loro relazione andava a gonfie vele. Vincenzo Ferrara aveva anche messo definitivamente a tacere delle chiacchiere su una possibile crisi nera nel gennaio 2020. Eppure questa volta tra loro è finita sul serio. A dichiararlo è stata la stessatramite il suo affollato profilo Instagram, che conta la bellezza di un milione e 100mila follower affezionati. Inoltre ha chiesto al gossip un minimo di discrezione sull’argomento. “Nessuna crisi!...

FBiasin : Quando ieri mi hanno chiesto 'scrivi tu?' vi confesso che mi sono emozionato. Ho pensato '#Maradona è un universo t… - sunsetcurve_ : Stamattina sono andata a fare il tampone e sono rimasta sorpresa dal fatto che ora lo facciano per la gola invece c… - deliux9 : @RisorgINT Perchè all'andata non ce la siamo giocata? Abbiamo rotto le palle tutta l'estate che serviva una terza… - Notcholino : @Marty_Loca80 Mmm, sinceramente io non l'ho MAI MAI MAI voluto. Né sostenuto. Né tollerato. Ed ero certo che sarebbe andata a finire così... - ghiblaway : Però non è andata come pensavo, ho iniziato a nuotare come una pazza anche se non toccavo e l'acqua era altissima.… -

Ultime Notizie dalla rete : andata così” Uefa Nations League : Italia avanti con la Polonia per bookies e tifosi Fortune Italia