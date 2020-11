Dl Ristori Quater prende corpo, da rinvii fiscali a indennità. Niente bonus di Natale per cassaintegrati (Di venerdì 27 novembre 2020) E' proseguito oggi il confronto tra governo e maggioranza sul dl Ristori Quater che il Consiglio dei ministri punta a varare entro domenica. Il lavoro istruttorio sulle coperture è ancora in corso e non si esclude, secondo quanto viene riferito da fonti di governo, che il provvedimento possa contare su risorse "un po' più ampie" degli 8 miliardi di euro che arrivano dallo scostamento di bilancio appena approvato dal Parlamento. Risorse in più che servirebbero a introdurre ulteriori interventi in una situazione che per alcune attività economiche alle prese con le restrizioni, seppur parziali, è sempre più grave. Nel primo pomeriggio, al vertice convocato sul Dpcm atteso ai primi di dicembre tra il premier Giuseppe Conte e i capi delegazione di maggioranza, si sono collegati il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, i sottosegretari al Mef e i ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 27 novembre 2020) E' proseguito oggi il confronto tra governo e maggioranza sul dlche il Consiglio dei ministri punta a varare entro domenica. Il lavoro istruttorio sulle coperture è ancora in corso e non si esclude, secondo quanto viene riferito da fonti di governo, che il provvedimento possa contare su risorse "un po' più ampie" degli 8 miliardi di euro che arrivano dallo scostamento di bilancio appena approvato dal Parlamento. Risorse in più che servirebbero a introdurre ulteriori interventi in una situazione che per alcune attività economiche alle prese con le restrizioni, seppur parziali, è sempre più grave. Nel primo pomeriggio, al vertice convocato sul Dpcm atteso ai primi di dicembre tra il premier Giuseppe Conte e i capi delegazione di maggioranza, si sono collegati il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, i sottosegretari al Mef e i ...

