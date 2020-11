DIRETTA F1, GP Bahrain LIVE: dalle ore 16.00 la FP2, la Ferrari prova a compensare il gap di velocità (Di venerdì 27 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.27 Prima di iniziare l’avvicinamento alla FP2, proponiamo la CLASSIFICA DEL MONDIALE DI F1 1 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 307 2 Valtteri Bottas FIN MERCEDES 197 3 Max Verstappen NED RED BULL RACING HONDA 170 4 Sergio Perez MEX RACING POINT BWT MERCEDES 100 5 Charles Leclerc MON Ferrari 97 6 Daniel Ricciardo AUS RENAULT 96 7 Carlos Sainz ESP MCLAREN RENAULT 75 8 Lando Norris GBR MCLAREN RENAULT 74 9 Alexander Albon THA RED BULL RACING HONDA 70 10 Pierre Gasly FRA ALPHATAURI HONDA 63 11 Lance Stroll CAN RACING POINT BWT MERCEDES 59 12 Esteban Ocon FRA RENAULT 40 13 Sebastian Vettel GER Ferrari 33 14 Daniil Kvyat RUS ALPHATAURI HONDA 26 15 Nico Hulkenberg GER RACING POINT BWT MERCEDES 10 16 Kimi Räikkönen FIN ALFA ROMEO RACING Ferrari 4 17 Antonio Giovinazzi ITA ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.27 Prima di iniziare l’avvicinamento alla FP2, proponiamo la CLASSIFICA DEL MONDIALE DI F1 1 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 307 2 Valtteri Bottas FIN MERCEDES 197 3 Max Verstappen NED RED BULL RACING HONDA 170 4 Sergio Perez MEX RACING POINT BWT MERCEDES 100 5 Charles Leclerc MON97 6 Daniel Ricciardo AUS RENAULT 96 7 Carlos Sainz ESP MCLAREN RENAULT 75 8 Lando Norris GBR MCLAREN RENAULT 74 9 Alexander Albon THA RED BULL RACING HONDA 70 10 Pierre Gasly FRA ALPHATAURI HONDA 63 11 Lance Stroll CAN RACING POINT BWT MERCEDES 59 12 Esteban Ocon FRA RENAULT 40 13 Sebastian Vettel GER33 14 Daniil Kvyat RUS ALPHATAURI HONDA 26 15 Nico Hulkenberg GER RACING POINT BWT MERCEDES 10 16 Kimi Räikkönen FIN ALFA ROMEO RACING4 17 Antonio Giovinazzi ITA ...

