Dalla Palma: «La bellezza è luccicanza, è il dolore che ti brilla negli occhi e non ti sconfigge» (Di venerdì 27 novembre 2020) Il Corriere della Sera intervista Diego Dalla Palma. Da poco ha compiuto 70 anni. Fa un bilancio della sua vita e della sua carriera di truccatore. Racconta di averne truccate circa 30mila, tra attrici, cantanti e donne comuni. Parla del suo concetto di bellezza. «La bellezza è intraprendenza: è scegliere qualcosa che ci appartiene e ci distingue. Aggiungo: la bellezza è luccicanza, è il dolore che ti brilla negli occhi e non ti sconfigge. Frida Kahlo, Maria Callas, Edith Piaf… le icone sono passate da quel dolore». Figlio di pastori, spiega come è diventato truccatore. «Disegnavo sempre visi dalle labbra pittate e l’insegnante di disegno capì quant’ero tormentato e che vita terribile ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 27 novembre 2020) Il Corriere della Sera intervista Diego. Da poco ha compiuto 70 anni. Fa un bilancio della sua vita e della sua carriera di truccatore. Racconta di averne truccate circa 30mila, tra attrici, cantanti e donne comuni. Parla del suo concetto di. «Laè intraprendenza: è scegliere qualcosa che ci appartiene e ci distingue. Aggiungo: la, è ilche tie non ti. Frida Kahlo, Maria Callas, Edith Piaf… le icone sono passate da quel». Figlio di pastori, spiega come è diventato truccatore. «Disegnavo sempre visi dalle labbra pittate e l’insegnante di disegno capì quant’ero tormentato e che vita terribile ...

