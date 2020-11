Cosa succede quando l'Intelligenza Artificiale incontra la creatività umana? (Di venerdì 27 novembre 2020) Roma, 27 nov. (AdnKronos) - La pandemia ha modificato i bisogni e le abitudini lavorative delle persone e delle aziende. Di fronte a questo cambiamento strumenti e soluzioni tecnologiche, come l'Intelligenza Artificiale,sembrano supportare meglio il business e il lavoro quotidiano. Ma Cosa significa collaborare con l'AI? Quali impatti ha sulle nostre aziende, nelle organizzazioni e nei nostri processi decisionali? Quali possibilità ci offre e quali responsabilità ci impone? Questi sono alcuni degli interrogativi ai quali l'evento NAKED AI, organizzato da Cisco Italia e Logotel, Independent Design Company, ha cercato di dare risposta insieme a un panel interdisciplinare di esperti: Arthur I.Miller, Emeritus Professor presso l'University College di Londra, Stephanie Dinkins, Transmedia Artist di New York e l'italiana Anna Testa, Sales ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 27 novembre 2020) Roma, 27 nov. (AdnKronos) - La pandemia ha modificato i bisogni e le abitudini lavorative delle persone e delle aziende. Di fronte a questo cambiamento strumenti e soluzioni tecnologiche, come l',sembrano supportare meglio il business e il lavoro quotidiano. Masignifica collaborare con l'AI? Quali impatti ha sulle nostre aziende, nelle organizzazioni e nei nostri processi decisionali? Quali possibilità ci offre e quali responsabilità ci impone? Questi sono alcuni degli interrogativi ai quali l'evento NAKED AI, organizzato da Cisco Italia e Logotel, Independent Design Company, ha cercato di dare risposta insieme a un panel interdisciplinare di esperti: Arthur I.Miller, Emeritus Professor presso l'University College di Londra, Stephanie Dinkins, Transmedia Artist di New York e l'italiana Anna Testa, Sales ...

tpi : Matteo Bassetti: “Ilaria Capua è una veterinaria, deve parlare di quello che sa, non di vaccini. (...) Io non so co… - borghi_claudio : Cosa succede quando il ministro è un incompetente? Semplice, invece di far arrivare subito gli indennizzi si entra… - lastknight : Cosa succede se chiedi al tuo MEDICO CURANTE si segnalare con #immuni? Nel mio caso questo: - sparklylouis : RT @chiaratat: 'Non sono più da solo, ogni cosa che succede ad uno, succede anche all'altro. Ormai non penso più solo per me, devo pensare… - feellikehome_ : RT @chiaratat: 'Non sono più da solo, ogni cosa che succede ad uno, succede anche all'altro. Ormai non penso più solo per me, devo pensare… -

Cosa succede quando creatività umana e AI si incontrano? Abbiamo voluto rispondere insieme a Cisco con uno sguardo libero e indipendente, senza pregiudizi nella ricerca per cercare le connessioni, e ...

I nuovi colori delle regioni e il futuro del governo

Dove va il governo? La scena pubblica è stata riempita di messaggi in concorrenza tra maggioranza e opposizione, come è normale, ma aventi a oggetto la stabilità del governo, e questo è meno normale, ...

