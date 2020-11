CorriereCitta : Coronavirus, De Luca “Divisione in ‘zone’ grande buffonata” - VitaInnamorato : RT @RaiNews: #coronavirus #covid19 'Abbiamo chiesto ripetutamente al ministero della Salute di sapere il numero dei tamponi' dice il gover… - Italpress : Coronavirus, De Luca “La divisione in zone è una grande buffonata” - askanews_ita : De Luca: da alcune Regioni dati falsi su tamponi e terapie intensive -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Luca

«Al di là dei negozi di abbigliamento per adulti e di altri generi, è tutto aperto e il livello di controlli è praticamente uguale a zero. Parlare in queste condizioni ...Classico appuntamento del venerdì pomeriggio con il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, intervenuto attraverso i canali social istituzionali per fare il punto della situazione sull’emergenza ...