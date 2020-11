«Ciao Diego». Le ultime immagini in vita di Maradona: saluta un bambino mentre torna a casa – Il video (Di sabato 28 novembre 2020) «Hola, Diego. Hola Diego… Maradona mi ha salutato». Si tratta probabilmente dell’ultimo video, sono le ultime immagini di Diego Armando Maradona in vita. Girate da una vicina nel quartiere di San Andres a Tigre, vicino a Buenos Aires, lì dove Diego Armando Maradona è morto. El Pide de Oro sta camminando, nel video, insieme agli infermieri che lo hanno assistito in seguito alla operazione che aveva subito al cervello. Un bambino lo saluta, e lui ricambia con la mano. «Maradona mi ha salutato», gioisce il ragazzino. Il video è stato pubblicato sull’account Instagram Vicky Agulla. In ... Leggi su open.online (Di sabato 28 novembre 2020) «Hola,. Holami hato». Si tratta probabilmente dell’ultimo, sono lediArmandoin. Girate da una vicina nel quartiere di San Andres a Tigre, vicino a Buenos Aires, lì doveArmandoè morto. El Pide de Oro sta camminando, nel, insieme agli infermieri che lo hanno assistito in seguito alla operazione che aveva subito al cervello. Unlo, e lui ricambia con la mano. «mi hato», gioisce il ragazzino. Ilè stato pubblicato sull’account Instagram Vicky Agulla. In ...

Vasco Rossi ha omaggiato il mito da poco scomparso, Diego Armando Maradona. La sua potrebbe essere una risposta a Laura Pausini?

La Lega Serie A e i 20 club della massima divisione italiana renderanno omaggio a Diego Armando Maradona in occasione della prossima giornata di ...

