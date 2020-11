Caccia ai rendimenti 2021 | occhio ai titoli bancari

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 27 novembre 2020) (Teleborsa) – Avvisate gli investitori, che si allaccino le cinture e si preparino a cavalcare il rimbalzo dei listini. Con un 2020 che è stato atipico per molte società quotate in fase di archiviazione, i fondi e le grandi società di investimento stanno cercando di prendere posizione per il prossimo anno. Da dove si parte? Lo hanno mostrato le reazioni delle borse di tutto il mondo agli annunci di colossi del pharma come Pfizer, Biontech o Moderna, che hanno aggiornato sull’efficacia dei vaccini contro il Covid in fase III. Le azioni legate a settori che sono stati sottovalutati per quasi tutto l’anno hanno ripreso vigore: automotive, petroliferi, beni di consumo e anchefinanziari. Il contesto I gestori hanno annusato l’aria del cambiamento e iniziato ad aggiornare i portafogli, anche perché c’è il rischio di rimanere indietro, con basket azionari stracolmi di ...