Barcellona | un minuto di silenzio per Diego Maradona prima dell’allenamento

(Di venerdì 27 novembre 2020) Lionel Messi e tutta la squadra del, ??hanno reso omaggio oggi con undial fuoriclasseArmando, scomparso mercoledì scorso all'età di 60 anni ed ex giocatore del club catalano tra il 1982 e il 1984. Messi da uomo leader dello spogliatoio, insieme al tecnico olandese Ronald Koeman sul campo di allenamento 'Tito Vilanova' ha chiesto che i compagni di squadra formassero un cerchio durante ildi.embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/FCBarcelona cat/status/1332290523453853696" ITA Sport Press.

Prima della seduta di allenamento odierna, il Barcellona ha osservato un minuto di silenzio in memoria di Diego Armando Maradona. Un momento toccante per ...Il Barcellona ha voluto omaggiare il suo ex calciatore Diego Armando Maradona con un minuto di silenzio prima dell’allentamento ...