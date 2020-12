Arriva l’ennesima elemosina che non affronta i veri problemi (Di venerdì 27 novembre 2020) di Gianluigi Paragone. Ho sentito grandi inviti alla condivisone, ho sentito belle parole sul lavoro corresponsabile e qualcuno ha deciso di giocare al gioco del governo.Non io: mi sono opposto al bluff da pokeristi scarsi proposto da Conte e soci. Del resto lo feci anche la volta scorsa e infatti ebbi ragione: questi scostamenti sono un filo d’acqua. Il governo non fa altro che dare ai piccoli un filo d’acqua, tant’è che già si parla di altri scostamenti. Ci torneremo. Intanto chi chiede il voto largo in parlamento è lo stesso governo che si appoggia a un carneade divenuto star, a Mimmo Arcuri supercommissario all’emergenza Covid, alla gestione del piano vaccinale e all’Ilva. Affidano a un uomo solo emergenze che prese singolarmente farebbero perdere il sonno a chiunque: ma evidentemente o Arcuri è paranormale, o premier e ministri sono davvero scarsi, oppure non c’è nessuna ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 27 novembre 2020) di Gianluigi Paragone. Ho sentito grandi inviti alla condivisone, ho sentito belle parole sul lavoro corresponsabile e qualcuno ha deciso di giocare al gioco del governo.Non io: mi sono opposto al bluff da pokeristi scarsi proposto da Conte e soci. Del resto lo feci anche la volta scorsa e infatti ebbi ragione: questi scostamenti sono un filo d’acqua. Il governo non fa altro che dare ai piccoli un filo d’acqua, tant’è che già si parla di altri scostamenti. Ci torneremo. Intanto chi chiede il voto largo in parlamento è lo stesso governo che si appoggia a un carneade divenuto star, a Mimmo Arcuri supercommissario all’emergenza Covid, alla gestione del piano vaccinale e all’Ilva. Affidano a un uomo solo emergenze che prese singolarmente farebbero perdere il sonno a chiunque: ma evidentemente o Arcuri è paranormale, o premier e ministri sono davvero scarsi, oppure non c’è nessuna ...

