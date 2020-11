Anche in mercato Prati installata macchinetta mangia plastica

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 27 novembre 2020) Roma – Questa mattina la Sindaca Virginia Raggi ha inaugurato unaper la raccolta e il riciclo delle bottiglie in PET all’interno del, nel Municipio I. Cosi’ in una nota il Comune di Roma. Si tratta del quinto degli ecocompattatori destinati ai mercati di Roma: entro dicembre saranno in tutto 17, nell’ambito dell’iniziativa ‘Riciclami al… e sarai premiato!’, portata avanti con il consorzio Coripet, come previsto dall’accordo siglato a settembre con Roma Capitale. Secondo la logica del ‘bottle to bottle’, le bottiglie raccolte saranno riciclate per produrne di nuove, in vista dell’obiettivo europeo fissato al 2025 di produrre bottiglie contenenti un 25% di PET riciclato (R-pet). Chi utilizza le macchinette ...