Ultime Notizie Roma del 26-11-2020 ore 18 | 10

(Di giovedì 26 novembre 2020)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno emergenza coronavirus in apertura parliamo di vaccini Può darsi che arrivino prima di Natale abbiamo deciso che saranno a disposizione del personale medico e sanitario Se vuoi te le parole di Angela Merkel parlando oggi al bundestag tedesco ha detto che il vaccino la presente la luce alla fine del tunnel la Germania prende perché vi sia un accordo europeo sulla stagione sciistica che secondo me Rachele non dovrebbe partire alla luce della posizione austriache è chiaro che non si era facile concluso la cancelliera ci proverei tanto sono stati 8 decessi per covid-19 registrati nei bambini e nei ragazzi da zero a 19 anni dall’inizio dell’epidemia a fronte degli oltre 52 decessi registrati tra gli adulti sempre dall’inizio della pandemia il numero complessivo dei contagiati in questa fascia ...