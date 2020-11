Tra decreti-legge e DPCM, il lockdown è un provvedimento incostituzionale? (Di giovedì 26 novembre 2020) La pandemia che stiamo vivendo sta mettendo alla prova il nostro sistema sanitario, scolastico e dei trasporti pubblici, ma non solo. È anche uno stress test per il nostro sistema costituzionale e la sua capacità di gestire i periodi di emergenza. La nostra Costituzione, a differenza di altre, non prevede esplicitamente un vero e proprio stato di emergenza. Questo ha senz’altro motivazioni storiche. L’Assemblea Costituente, organo che dal ’46 al ’47 si occupò della redazione della Costituzione, lavorò in un contesto in cui la paura del decaduto regime fascista era ancora viva nei cittadini e nelle istituzioni. Si temeva che la possibilità di dichiarare lo stato di emergenza da parte del Governo potesse tradursi nella compressione allo stremo dei diritti costituzionalmente riconosciuti. Durante i lavori preparatori, la Seconda Sottocommissione dell’Assemblea formulò così un articolo che ... Leggi su bufale (Di giovedì 26 novembre 2020) La pandemia che stiamo vivendo sta mettendo alla prova il nostro sistema sanitario, scolastico e dei trasporti pubblici, ma non solo. È anche uno stress test per il nostro sistema costituzionale e la sua capacità di gestire i periodi di emergenza. La nostra Costituzione, a differenza di altre, non prevede esplicitamente un vero e proprio stato di emergenza. Questo ha senz’altro motivazioni storiche. L’Assemblea Costituente, organo che dal ’46 al ’47 si occupò della redazione della Costituzione, lavorò in un contesto in cui la paura del decaduto regime fascista era ancora viva nei cittadini e nelle istituzioni. Si temeva che la possibilità di dichiarare lo stato di emergenza da parte del Governo potesse tradursi nella compressione allo stremo dei diritti costituzionalmente riconosciuti. Durante i lavori preparatori, la Seconda Sottocommissione dell’Assemblea formulò così un articolo che ...

ilGamberoRosso : Quanto è complicato orientarsi tra decreti, cavilli burocratici e iniziative degli enti locali a sostegno della ris… - reggiotv : Una Figlia di Maria Immacolata è tra i nuovi beati e venerabili grazie ai decreti autorizzati in questa settimana… - ANPIBsCarmine : 'Tasche vuote nel tunnel del #Covid_19. Viaggio tra teatri, scuole di danza e ristoranti, alcune delle attività più… - giuliachimi : RT @LFootball_: ? Sono stati approvati in Consiglio dei Ministri 5?? decreti di riforma dello sport ?? Tra questi c'è il #professionismo per… - LFootball_ : ? Sono stati approvati in Consiglio dei Ministri 5?? decreti di riforma dello sport ?? Tra questi c'è il… -

Ultime Notizie dalla rete : Tra decreti Tra decreti-legge e DPCM, il lockdown è un provvedimento incostituzionale? Bufale.net Covid 19, nuovo decreto del Governo in arrivo, sotto l’albero solo piccole concessioni. Allerta resta massima

Il ricongiungimento tra i componenti delle famiglie, la possibilità dimuiversi tra regione, nonchè, ovviamente, orari di apertura per negozi e ristranti per un Natale ed un Capodanno che verranno ...

Scostamento di bilancio, centrodestra vota a favore. Nel nuovo decreto ristori rinvio tasse fino al 30 aprile

Via libera dell'Aula del Senato alla risoluzione di maggioranza che autorizza il nuovo scostamento di bilancio quasi all'unanimità: 278 i voti favorevoli, 4 gli astenuti e 4 i voti contrari ...

Il ricongiungimento tra i componenti delle famiglie, la possibilità dimuiversi tra regione, nonchè, ovviamente, orari di apertura per negozi e ristranti per un Natale ed un Capodanno che verranno ...Via libera dell'Aula del Senato alla risoluzione di maggioranza che autorizza il nuovo scostamento di bilancio quasi all'unanimità: 278 i voti favorevoli, 4 gli astenuti e 4 i voti contrari ...