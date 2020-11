Soggy Bottom | concluse le riprese del film di Paul Thomas Anderson con Bradley Cooper

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 26 novembre 2020) Una buona notizia dal mondo cinematografico:ha concluso ledel suo prossimo! Il progetto, che per ora è intitolato, sarà ambientato nella San Fernando Valley degli anni ’70. Di cosa parlerà? Seguirà le vicende di uno studente del liceo, attore sin da bambino e anche piuttosto famoso (interpretato daHoffman, figlio del compianto Philip Seymour Hoffman), quelle di un produttore e regista “vecchia scuola” () e quelle di un politico in corsa per essere eletto (Benny Safdie). Presumibilmente, il personaggio di Safdie si ispira a Joel Wachs, politico ...