Sky e Fox | le novità in arrivo nel mese di dicembre 2020

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 26 novembre 2020) È a dir poco ricc(hissim)a la programmazione di Sky e Fox per ildi. Già a partire dalle serie tv, c'è l'imbarazzo della scelta: questopartono lo spin-off di Penny Dreadful, la seconda stagione di Questa oscure materie e un episodio speciale di raccordo tra la prima e seconda stagione di Euphoria, giusto per citare i titoli più famosi. Tiene testa anche l'offerta cinematografica, che oltre alle prime visioni di film, aggiunge anche la produzione di Sky Original Cops- Una banda di poliziotti; non mancano poi i documentari di Sky Arte e National Geographic, che offrono approfondimenti su storia, scienza e, appunto, personaggi dell'arte e della cultura a 360°. A proposito di speciali e di arte, venerdì 12va in onda alle 20.10 (su Sky Uno e in streaming su Now Tv) Bublé!, lo speciale che ...