Roma, risveglio choc in un B&B gestito dalle suore: donna trovata morta, ipotesi suicidio (Di giovedì 26 novembre 2020) risveglio choc stamani a Roma dove una donna è stata trovata senza vita all’Esquilino. Tra le ipotesi in campo vi è quella del suicidio. E’ accaduto all’alba di oggi, giovedì 26 novembre 2020, in Via Germano Sommeiller. Articolo in aggiornamento, ricarica la pagina su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 26 novembre 2020)stamani adove unaè statasenza vita all’Esquilino. Tra lein campo vi è quella del. E’ accaduto all’alba di oggi, giovedì 26 novembre 2020, in Via Germano Sommeiller. Articolo in aggiornamento, ricarica la pagina su Il Corriere della Città.

teresacapitanio : RT @CorriereCitta: Roma, risveglio choc in un B&B gestito dalle suore: donna trovata morta, ipotesi suicidio - CorriereCitta : Roma, risveglio choc in un B&B gestito dalle suore: donna trovata morta, ipotesi suicidio - improta_barbara : @RomeTopDriver @Comunardo Va bene, mi avete convinto. Io vivo in una regione della Germania che non esiste e Roma e… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma risveglio La metro C di Roma non apre perché manca personale. Atac: “Accertamenti in corso” Il Fatto Quotidiano GF VIP, spiacevole episodio per Selvaggia Roma: è successo di nuovo

Spiacevole episodio per Selvaggia Roma, la concorrente del GF VIP: questa mattina è successo di nuovo! Ecco di che si tratta.

La metro C di Roma non apre perché manca personale. Atac: “Accertamenti in corso”

Brutto risveglio per i cittadini romani che prendono abitualmente la metro C. L’intera linea questa mattina non è entrata in funzione perché manca il personale necessario. Stando a quanto riferisce At ...

Spiacevole episodio per Selvaggia Roma, la concorrente del GF VIP: questa mattina è successo di nuovo! Ecco di che si tratta.Brutto risveglio per i cittadini romani che prendono abitualmente la metro C. L’intera linea questa mattina non è entrata in funzione perché manca il personale necessario. Stando a quanto riferisce At ...