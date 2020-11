Natale: quarantena per chi torna dall’estero Regole per spostamenti, seconde case, negozi (Di giovedì 26 novembre 2020) Oggi il vertice di governo in vista del nuovo Dpcm in vigore dal 4 dicembre. I limiti più stringenti per Austria, Slovenia e altri Paesi in cui si scia Leggi su corriere (Di giovedì 26 novembre 2020) Oggi il vertice di governo in vista del nuovo Dpcm in vigore dal 4 dicembre. I limiti più stringenti per Austria, Slovenia e altri Paesi in cui si scia

Corriere : ?? Chi sceglierà di andare all’estero per le vacanze natalizie, al ritorno dovrà osservare un periodo di quarantena… - sole24ore : Natale, spostamenti tra regioni limitati ai parenti stretti e quarantena per chi rientra dall’estero… - infoitinterno : Nuovo Dpcm Natale, ipotesi quarantena per chi rientra dall'estero e dai Paesi dove si scia - PorcodelMolente : Natale: quarantena per chi torna dall’estero Regole per spostamenti, seconde case, negozi - GIUSPEDU : RT @marcovarini: Quarantena al rientro per chi sceglierà di fare vacanze di Natale all’estero...praticamente la cazzata fatta quest’estate… -