Morte Maradona, L'Equipe in prima pagina: "Dio è morto" (Di giovedì 26 novembre 2020) Il modo giusto per celebrare una leggenda del calcio. "Dio è morto". Così, a caratteri cubitali, il quotidiano francese L'Equipe ha intitolato la prima pagina della sua edizione odierna, a poche ore dalla scomparsa di Diego Armando Maradona, morto all'età di 60 anni. L'apertura del più importante giornale sportivo di Francia sta facendo il giro del web, raccogliendo tante reazioni positive. La tapa de L'Equipe. Histórica. pic.twitter.com/w9Mr6N63MX — Marca de Gol (@marcadegol) November 25, 2020

