Maradona, le strade di Napoli si trasformano in uno stadio con lacrimogeni e cori: le immagini (Di giovedì 26 novembre 2020) Ancora un omaggio da parte della tifoseria organizzata del Napoli per Diego Armando Maradona. I gruppi ultras della Curva A hanno sfilato in corteo da piazza Municipio fino a piazza del Plebiscito, nel centro di Napoli, intonando cori in onore del campione argentino morto ieri a 60 anni. Davanti al Palazzo Reale sono state accese decine di fumogeni rossi. Stessa scena fuori dal San Paolo, a pochi minuti dalla partita di Europa League fra Napoli e Rijeka: una catena di fumogeni di colore rosso tutta intorno allo stadio, accesi tutti contemporaneamente. Quindi è partito il coro: "Diego, Diego", seguita dallo storico "Ho visto Maradona". L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

