Maradona | il murale con Gramsci diventa un tributo | ‘Hasta siempre Diego’

(Di giovedì 26 novembre 2020) FIRENZE – Anche (un) Gramsci per il saluto-tributo a Maradona. Da Firenze a Napoli. In mezzo, Jorit, impegnato nel capoluogo toscano a raffigurare il fondatore del partito Comunista su un palazzo di case popolari in via Canova.È da qui che l’artista dei volti ritratti in maxi murales saluta ‘El Diez‘, dopo che ieri nella città partenopea ‘il suo’ Maradona è diventato una sorta di santuario laico. “Hasta siempre Diego”, ha scritto in un maxi striscione srotolato e fissato sul murales dedicato ad Antonio Gramsci. “E’ morto il mio eroe”, ha anche aggiunto sui suoi canali social, pubblicando la foto dell’opera realizzata a Napoli, in palazzo di San Giovanni a Teduccio. “Il calciatore che ha riscattato il mio popolo. L’uomo che in campo e fuori non ha mai avuto paura di mettersi da solo contro i ‘grandi’”.