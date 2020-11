Manovra, Conte (LeU): “Sostegno economico importante a Comuni del Salernitano” (Di giovedì 26 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“L’importante sostegno economico che la Legge di Bilancio destina ai Comuni del salernitano in deficit strutturale è il segno di una grande attenzione politica verso le Comunità locali, su cui non devono pesare le conseguenze di anni di precedenti cattive amministrazioni”. Lo dichiara Federico Conte, deputato di Liberi e Uguali, commentando l’avvio della discussione sulla Manovra finanziaria alla Camera dei deputati. “L’articolo 143 della Legge di Bilancio – commenta il parlamentare –, per iniziativa della maggioranza di governo, incrementa il fondo per il sostegno ai Comuni in deficit strutturale di 100 milioni di euro per il 2021 e 50 milioni per il 2022 e dispone in ordine ai criteri per il riparto di tali risorse. Tra i ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 26 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“L’sostegnoche la Legge di Bilancio destina aidel salernitano in deficit strutturale è il segno di una grande attenzione politica verso letà locali, su cui non devono pesare le conseguenze di anni di precedenti cattive amministrazioni”. Lo dichiara Federico, deputato di Liberi e Uguali, commentando l’avvio della discussione sullafinanziaria alla Camera dei deputati. “L’articolo 143 della Legge di Bilancio – commenta il parlamentare –, per iniziativa della maggioranza di governo, incrementa il fondo per il sostegno aiin deficit strutturale di 100 milioni di euro per il 2021 e 50 milioni per il 2022 e dispone in ordine ai criteri per il riparto di tali risorse. Tra i ...

Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette di oggi, rassegna politicamente scorrettissima con @Capezzone e @galietti82. Doppia inchies… - carutig : RT @articoloUnoMDP: Federico Conte: uno sforzo importante che abbiamo compiuto per dare un sostegno reale e tangibile alle comunità locali… - MGSinistra : RT @articoloUnoMDP: Federico Conte: uno sforzo importante che abbiamo compiuto per dare un sostegno reale e tangibile alle comunità locali… - articolounobas : RT @articoloUnoMDP: Federico Conte: uno sforzo importante che abbiamo compiuto per dare un sostegno reale e tangibile alle comunità locali… - articoloUnoMDP : Federico Conte: uno sforzo importante che abbiamo compiuto per dare un sostegno reale e tangibile alle comunità loc… -

Ultime Notizie dalla rete : Manovra Conte Manovra, Conte incontra i capidelegazione e il ministro Gualtieri Rai News Gualtieri fa sue le proposte di FI

Oggi si vedrà in parlamento se prevarrà la richiesta del leader della Lega, Matteo Salvini, di mantenere unito il centrodestra sulla manovra (sulla base di un documento comune con FI e FdI) oppure se ...

Vecchione prorogato Ira Pd e 5S sul premier: “Sui vice dei servizi decideremo noi”

Un altro blitz. Poco prima della mezzanotte, mentre i ministri discutevano di come l'Italia dovrà affrontare il Natale per prevenire la terza ondata, il premier Giuseppe Conte ha calato sul tavolo del ...

Oggi si vedrà in parlamento se prevarrà la richiesta del leader della Lega, Matteo Salvini, di mantenere unito il centrodestra sulla manovra (sulla base di un documento comune con FI e FdI) oppure se ...Un altro blitz. Poco prima della mezzanotte, mentre i ministri discutevano di come l'Italia dovrà affrontare il Natale per prevenire la terza ondata, il premier Giuseppe Conte ha calato sul tavolo del ...