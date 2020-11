L’Europa resta al palo (Di giovedì 26 novembre 2020) (Teleborsa) – Piazza Affari non si sposta dai valori della vigilia, in linea con i principali mercati di Eurolandia. Nessuna variazione significativa per l’Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,191. Lieve aumento per l’oro, che mostra un rialzo dello 0,37%. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 44,96 dollari per barile, in forte calo dell’1,64%. In lieve rialzo lo spread, che si posiziona a +115 punti base, con un timido incremento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,58%. Tra le principali Borse europee incolore Francoforte, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, sostanzialmente debole Londra, che registra una flessione dello 0,50%, e senza slancio Parigi, che negozia con un -0,08%. Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 26 novembre 2020) (Teleborsa) – Piazza Affari non si sposta dai valori della vigilia, in linea con i principali mercati di Eurolandia. Nessuna variazione significativa per l’Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,191. Lieve aumento per l’oro, che mostra un rialzo dello 0,37%. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 44,96 dollari per barile, in forte calo dell’1,64%. In lieve rialzo lo spread, che si posiziona a +115 punti base, con un timido incremento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,58%. Tra le principali Borse europee incolore Francoforte, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, sostanzialmente debole Londra, che registra una flessione dello 0,50%, e senza slancio Parigi, che negozia con un -0,08%. Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione ...

