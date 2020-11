Le ultime parole di Maradona dette al nipote pochi secondi prima della morte (Di giovedì 26 novembre 2020) Diego Armando Maradona è morto ieri mattina, poco prima del malore fatale ha detto le sue ultime parole al nipote. Ieri pomeriggio, intorno alle cinque, il quotidiano argentino Clarin ha annunciato la morte di Diego Armando Maradona. La drammatica notizia è stata subito rilanciata dai quotidiano nostrani, ma in un primo momento un po’ tutti L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 26 novembre 2020) Diego Armandoè morto ieri mattina, pocodel malore fatale ha detto le sueal. Ieri pomeriggio, intorno alle cinque, il quotidiano argentino Clarin ha annunciato ladi Diego Armando. La drammatica notizia è stata subito rilanciata dai quotidiano nostrani, ma in un primo momento un po’ tutti L'articolo è apparsosul sito ViaggiNews.com

Corriere : «La cosa più tragica è vederli morire increduli: continuano a dire che il coronavirus non esiste anche mentre li st… - LaviniaVentanni : RT @imsuchagrandma: Le ultime parole famose di Tommaso Zorzi, prossimamente al cinema? #GFVIP - cassonade_kai : Ultime parole famose, entrambe siamo ancora qui con Ale che non fa altro che urlare qui - Pinco_Pallinaxx : Tommaso: io sto bene da solo...le ultime parole famose #GFVIP - Risi371 : RT @RobyTodaGioia: Io se esce Eli, e da queste ultime parole a Stefania direi che ormai non c'è dubbio, guarderò solo la puntata se lei sar… -

Ultime Notizie dalla rete : ultime parole Roby Facchinetti: "Le ultime parole di Stefano D'Orazio prima di morire" ilGiornale.it Morte Maradona, Diego junior lascia l’ospedale dopo il Covid: «Devo andare da papà»

C’è un altro Diego che si alza dal letto d’ospedale, mentre il grande Diego sta morendo. É la telepatia dell’amore, quel richiamo unico che lega un figlio a un padre. Il pensiero di un ragazzo di 34 a ...

Maradona, il lungo addio di De Laurentiis: «Ora una serie tv sui suoi anni a Napoli»

Sembrava immortale. Ora è semplicemente eterno. Ed è per questo che è un dolore in cui tutto il Napoli si è perso. I sorrisi sono altrove, nel ritiro della squadra ...

C’è un altro Diego che si alza dal letto d’ospedale, mentre il grande Diego sta morendo. É la telepatia dell’amore, quel richiamo unico che lega un figlio a un padre. Il pensiero di un ragazzo di 34 a ...Sembrava immortale. Ora è semplicemente eterno. Ed è per questo che è un dolore in cui tutto il Napoli si è perso. I sorrisi sono altrove, nel ritiro della squadra ...