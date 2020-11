Klaus Davi | il libro sui killer della ‘Ndrangheta | “Ho amato uno di loro”

Leggi su urbanpost

(Di giovedì 26 novembre 2020) Il giornalista e massmediologoha raccontato di aver avuto una breve relazione con quello che solo anni dopo ha capito essere un appartenente allalo ha affermato nel programma televisivo di Manila Gorio, conduttrice di Antenna Sud, in una puntata dedicata al nuovodel giornalista, appena uscito nelle librerie col titolo I, e al suo impegno nella lotta alla malavita organizzata. >> Quanto guadagna lacon la droga: l’inchiesta: “Houn ‘ndranghetista senza sapere chi fosse” “Cinque anni fa andai a Reggio Calabria per realizzare un servizio per la Rai. Non conoscevo nessuno in città, per me ...