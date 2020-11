Fulvio Abbate vuole querelare Francesco Oppini: “Facevo discorsi da maniaco?” (VIDEO) (Di giovedì 26 novembre 2020) Fulvio Abbate vuole querelare Francesco Oppini L’avventura di Fulvio Abbate all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 è durata poche settimane, tuttavia ha stretto un bel rapporto con la Contessa Patrizia De Blanck. Di recente, alcuni follower del giornalista sembra gli abbiano riferito che che alcuni inquilini e uno in particolare gli avrebbero dato dal ‘maniaco’. Stiamo parlando di Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti. Naturalmente lo scrittore non l’ha presa per nulla bene, per tale ragione è disposto a querelare il l’imprenditore piemontese e chiunque l’avesse diffamato nelle reality show di Canale 5. L’ex gieffino ha anche riferito di aver già parlato con i suoi legali in merito alla ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 26 novembre 2020)L’avventura diall’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 è durata poche settimane, tuttavia ha stretto un bel rapporto con la Contessa Patrizia De Blanck. Di recente, alcuni follower del giornalista sembra gli abbiano riferito che che alcuni inquilini e uno in particolare gli avrebbero dato dal ‘maniaco’. Stiamo parlando di, figlio di Alba Parietti. Naturalmente lo scrittore non l’ha presa per nulla bene, per tale ragione è disposto ail l’imprenditore piemontese e chiunque l’avesse diffamato nelle reality show di Canale 5. L’ex gieffino ha anche riferito di aver già parlato con i suoi legali in merito alla ...

martinberote : @JugeMadame mettiamoci in contatto com fulvio abbate cosi gli diamo una motivazione per la sua querela AHAHA - paaynes : RT @EmmaTalotta16: Francesco Oppini diosanto ora divento una bimba di Fulvio Abbate hai capito? #GFVIP - EmmaTalotta16 : Francesco Oppini diosanto ora divento una bimba di Fulvio Abbate hai capito? #GFVIP - RickyGol22 : RT @sunnycee_s: Non si può andare avanti così. Fulvio Abbate ci ha solo anticipate, Oppiners. Ammettiamolo. #gfvip - sunnycee_s : Non si può andare avanti così. Fulvio Abbate ci ha solo anticipate, Oppiners. Ammettiamolo. #gfvip -