Festival di Sanremo 2021, Amadeus: “Nessuna canzone parla di covid, grazie a Dio” (Di giovedì 26 novembre 2020) Sanremo 2021 si farà, parola di Amadeus. “Certo che si fa. Per ora è confermato dal 2 al 6 marzo, poi si vedrà. Lo slittamento ad aprile per ora non è un’opzione. Una decisione definitiva sarà presa i primi di gennaio. Si valuterà attentamente la situazione Coronavirus e poi capiremo cosa fare”, ha dichiarato il direttore artistico in un’intervista al Messaggero. Al Festival con il pubblico in sicurezza: “Senza pubblico Sanremo non è Sanremo. Questo è chiaro a tutti: azienda, sponsor, Comune. Speriamo solo di arrivare a marzo con la pandemia sotto controllo sapendo che bisognerà comunque riorganizzare tutto: teatro, sala stampa e città. La gente deve poter venire e star tranquilla e sicura. Di sicuro né i cantanti né gli ospiti dovranno salire sul palco senza nessuno davanti. Magari su ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 26 novembre 2020)si farà, parola di. “Certo che si fa. Per ora è confermato dal 2 al 6 marzo, poi si vedrà. Lo slittamento ad aprile per ora non è un’opzione. Una decisione definitiva sarà presa i primi di gennaio. Si valuterà attentamente la situazione Coronavirus e poi capiremo cosa fare”, ha dichiarato il direttore artistico in un’intervista al Messaggero. Alcon il pubblico in sicurezza: “Senza pubbliconon è. Questo è chiaro a tutti: azienda, sponsor, Comune. Speriamo solo di arrivare a marzo con la pandemia sotto controllo sapendo che bisognerà comunque riorganizzare tutto: teatro, sala stampa e città. La gente deve poter venire e star tranquilla e sicura. Di sicuro né i cantanti né gli ospiti dovranno salire sul palco senza nessuno davanti. Magari su ...

A Sanremo Arbore, Nutini e Cat Stevens

“Ci saranno Claudio Baglioni, Renzo Arbore e Franca Valeri. Ci verranno a far visita anche Enrico Brignano e l’astronauta Luca Parmitano. Confermati Raffaella Carrà, Gino Paoli, Pif, che farà un prefe ...

