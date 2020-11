Fedez e Mara Maionchi presentatori per Amazon: la coppia riunita in un nuovo show (Di giovedì 26 novembre 2020) Va a ricomporsi un’accoppiata a suo modo storica del mondo dei talent italiani, con il duo formato da Fedez e Mara Maionchi pronto a tornare insieme dopo l’avventura di X Factor. La novità sarà rappresentata dal sostanziale cambio di ruolo per i due, contattati e coinvolti da Amazon per la realizzazione del nuovo show inedito della piattaforma streaming Prime Video. Per gli ex giurati del talent sky non si prevede infatti un ruolo da opinionisti, insegnanti o professori ideali, quanto da veri e propri presentatori. Un doppio ruolo che vedrà il cantante come conduttore unico, e la produttrice al suo fianco in veste di co-host. Cos’è “LOL – Chi ride è fuori”, il nuovo show Amazon in arrivo nel 2021, che ... Leggi su velvetgossip (Di giovedì 26 novembre 2020) Va a ricomporsi un’acta a suo modo storica del mondo dei talent italiani, con il duo formato dapronto a tornare insieme dopo l’avventura di X Factor. La novità sarà rappresentata dal sostanziale cambio di ruolo per i due, contattati e coinvolti daper la realizzazione delinedito della piattaforma streaming Prime Video. Per gli ex giurati del talent sky non si prevede infatti un ruolo da opinionisti, insegnanti o professori ideali, quanto da veri e propri. Un doppio ruolo che vedrà il cantante come conduttore unico, e la produttrice al suo fianco in veste di co-host. Cos’è “LOL – Chi ride è fuori”, ilin arrivo nel 2021, che ...

