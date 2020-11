È morta l’attrice Daria Nicolodi, ex compagna di Dario Argento e madre di Asia Argento (Di giovedì 26 novembre 2020) È morta a 70 anni l’attrice Daria Nicolodi, a lungo compagna del regista Dario Argento per cui recitò in diversi famosi film, tra cui soprattutto Profondo Rosso del 1975. Tra gli altri film di Argento in cui recitò ci sono Leggi su ilpost (Di giovedì 26 novembre 2020) Èa 70 anni, a lungodel registaper cui recitò in diversi famosi film, tra cui soprattutto Profondo Rosso del 1975. Tra gli altri film diin cui recitò ci sono

Noovyis : (Daria Nicolodi morta, l’attrice e sceneggiatrice aveva 70 anni. Il post della figlia Asia Argento: “Riposa in pace… - eccoda : Vabbè ma basta... È morta l’attrice Daria Nicolodi, ex compagna di Dario Argento e madre di Asia Argento - framale : RT @LongTakeIt: È morta all'età di 70 anni #DariaNicolodi, memorabile interprete di 'Profondo Rosso' in cui recitò nei panni di Gianna Brez… - 3cinematographe : Daria Nicolodi: morta l'attrice di Profondo Rosso, moglie di Dario Argento #DariaNicolodi - marcoleofrigio : E' morta l'attrice e sceneggiatrice Daria Nico%u200Blodi. Ex moglie di Dario Argento e mamma di Asia -

