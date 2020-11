Dopo tanto parlare, Salvini e Meloni alla fine votano Conte (Di giovedì 26 novembre 2020) E alla fine, Dopo tanti tentennamenti, il primo passo verso una collaborazione tra il governo e le opposizioni è arrivato sullo scostamento di Bilancio, con la risoluzione approvata dalla Camera anche grazie al voto favorevole di Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega. I sì sono stati complessivamente 552, con sei astenuti e nessun voto contrario. Gongolante, ovviamente, il premier Giuseppe Conte, che si è subito rallegrato per l’esito della consultazione: “Un ottimo segnale in questo momento di particolare difficoltà che sta attraversando il Paese. Tra le forze di opposizione prevale la via del dialogo e di un approccio costruttivo e per questo ringrazio, in particolare, quanti l’hanno voluta perseguire sin dall’inizio, con determinazione ma sempre nella chiarezza dei ruoli”. Un chiaro messaggio, ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 26 novembre 2020) Etanti tentennamenti, il primo passo verso una collaborazione tra il governo e le opposizioni è arrivato sullo scostamento di Bilancio, con la risoluzione approvata dCamera anche grazie al voto favorevole di Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega. I sì sono stati complessivamente 552, con sei astenuti e nessun voto contrario. Gongolante, ovviamente, il premier Giuseppe, che si è subito rallegrato per l’esito della consultazione: “Un ottimo segnale in questo momento di particolare difficoltà che sta attraversando il Paese. Tra le forze di opposizione prevale la via del dialogo e di un approccio costruttivo e per questo ringrazio, in particolare, quanti l’hanno voluta perseguire sin dall’inizio, con determinazione ma sempre nella chiarezza dei ruoli”. Un chiaro messaggio, ...

NetflixIT : Se dopo tanto cercare finite sempre sulla stessa serie, sappiate che non siete i soli a farlo. - andrea_cioffi : #BuongiornoATutti alle 10:00 sarò ospite a Start su @SkyTG24. Parleremo dei temi caldi di queste ore come l'evolver… - mante : Non guardo i programmi Rai da qualche decennio ma ogni tanto passo lo stesso davanti a una TV accesa e mi sentirei… - supernamolisa18 : RT @blurosmello: Comunque dico solo che SE Dayane sta visibilmente male dopo quanto successo ieri con Rosalinda tanto che in casa lo hanno… - Davidone74 : RT @MichGPS: E dopo ogni pedalata ringrazio la mia #fatbike per avermi accompagnato sui monti e per avermi fatto passare il giramento di ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo tanto Pallavolo, la Top Volley torna in campo: un punto con Modena dopo una maratona di 5 set LatinaToday Veneziana morì a 25 anni per un’embolia non diagnosticata, l’Usl risarcisce la famiglia

Miriam Tabata De Giovanni si spense dopo la visita in ospedale. Il dolore della famiglia: «Errori del genere non devono più ripetersi» ...

Sci, addio a Ghirardi. È stato tecnico della Nazionale, lanciò Isolde Kostner

Lo sci italiano è in lutto. È morto Valerio Ghirardi, uno degli allenatori più apprezzati nel mondo. Nato a Torre Pellice, provincia di Torino, aveva 58 anni, si è spento dopo una lunga malattia. Nell ...

Miriam Tabata De Giovanni si spense dopo la visita in ospedale. Il dolore della famiglia: «Errori del genere non devono più ripetersi» ...Lo sci italiano è in lutto. È morto Valerio Ghirardi, uno degli allenatori più apprezzati nel mondo. Nato a Torre Pellice, provincia di Torino, aveva 58 anni, si è spento dopo una lunga malattia. Nell ...