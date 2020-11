Cyberpunk 2077 svela le dimensioni della versione PS4

(Di giovedì 26 novembre 2020) La dimensione del file di installazione diper PS4 è stata rivelata prima del tanto atteso lancio di dicembre e, con sorpresa di nessuno, si tratta di un file piuttosto pesante. Secondo Twisted Voxel, il gioco peserà 71,730 GB sulll'ormai "vecchia" ammiraglia di Sony. Presumibilmente questo numero verrà successivamente confermato da CD Projekt RED, ma per ora è bene avere almeno un'idea di quanto peserà il gioco. Leggi altro...

La dimensione del file di installazione di Cyberpunk 2077 per PS4 è stata rivelata prima del tanto atteso lancio di dicembre e, con sorpresa di nessuno, si tratta di un file piuttosto pesante. Secondo ...