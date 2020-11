Covid, Gimbe: “L’epidemia rallenta ma gli ospedali sono sotto pressione e ancora troppi decessi” (Di giovedì 26 novembre 2020) ROMA – Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe conferma nella settimana 18-24 novembre, rispetto alla precedente, “una riduzione dei nuovi casi (216.950 vs 242.609), a fronte di una riduzione dei casi testati (778.765 vs 854.626) e di una lievissima diminuzione del rapporto positivi/casi testati (27,9% vs 28,4%). Crescono dell’8,8% i casi attualmente positivi (798.386 vs 733.810) e, sul fronte degli ospedali, rallenta l’incremento dei ricoveri con sintomi (34.577 vs 33.074) e in terapia intensiva (3.816 vs 3.612); ancora in aumento i decessi (4.842 vs 4.134)”. Così in un comunicato la Fondazione Gimbe. Leggi su dire (Di giovedì 26 novembre 2020) ROMA – Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe conferma nella settimana 18-24 novembre, rispetto alla precedente, “una riduzione dei nuovi casi (216.950 vs 242.609), a fronte di una riduzione dei casi testati (778.765 vs 854.626) e di una lievissima diminuzione del rapporto positivi/casi testati (27,9% vs 28,4%). Crescono dell’8,8% i casi attualmente positivi (798.386 vs 733.810) e, sul fronte degli ospedali, rallenta l’incremento dei ricoveri con sintomi (34.577 vs 33.074) e in terapia intensiva (3.816 vs 3.612); ancora in aumento i decessi (4.842 vs 4.134)”. Così in un comunicato la Fondazione Gimbe.

SkyTG24 : Covid, l’appello della Fondazione Gimbe: “Non ridurre misure a Natale” - fanpage : Gimbe: “Governo non allenti le misure anti-Covid per Natale. O vanificherà tutti i sacrifici fatti” - LaStampa : Fondazione Gimbe: «Ipotizzare un allentamento delle misure per Natale, rischia di avere conseguenze molto gravi, si… - gianluca826 : RT @Cartabellotta: Appello @GIMBE a #Governo e #Regioni Per #Natale scelte coraggiose anche se impopolari #COVID - pdfvg : RT @IlFriuli: 'Covid, gli indicatori @GIMBE diano una scossa in Fvg'. @c_shaurli (@pdfvg ): 'Non serve a nessuno continuare con la narrazi… -