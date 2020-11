Covid-19, monitoraggio USR Sicilia per scuola infanzia, primaria e media: 1.959 alunni positivi su 445mila (Di giovedì 26 novembre 2020) Al fine di monitorare l'andamento della situazione epidemiologica nelle scuole Siciliane, l'Ufficio Scolastico Regionale ha avviato una rilevazione dei dati sui contagi degli alunni da Covid-19. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 26 novembre 2020) Al fine di monitorare l'andamento della situazione epidemiologica nelle scuolene, l'Ufficio Scolastico Regionale ha avviato una rilevazione dei dati sui contagi deglida-19. L'articolo .

La7tv : #omnibus Nino Cartabellotta (Fondazione Gimbe): 'Abbiamo rilevato alcune criticità di questo sistema di monitoraggi… - orizzontescuola : Covid-19, monitoraggio USR Sicilia per scuola infanzia, primaria e media: 1.959 alunni positivi su 445mila - radiolaquila1 : Emergenza Covid-19, monitoraggio controlli forze di polizia nella giornata di mercoledì 25 novembre - GiusPecoraro : RT @ombrerosse_: I miei (classe 1943) hanno il Covid e anche mio fratello (classe 1981) che vive con loro. Sono a casa con febbre e dolor… - torinoggi : Covid, la Regione al lavoro per un monitoraggio con test rapidi e molecolari degli over 65enni asintomatici affetti… -