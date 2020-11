Brexit: attore (non inglese) cercasi per ruolo principe William in biopic Diana (Di giovedì 26 novembre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 26 novembre 2020) su Notizie.it.

Condividi questo articolo:Londra, 26 nov. – (Adnkronos) – Dovrà recitare la parte del futuro re d’Inghilterra, ma per ottenerla è richiesta una condizione essenziale: che non sia un cittadino britanni ...

Nel prossimo film su Diana, il Principe William non sarà inglese

E «Non britannico-europeo» viene specificato nell’avviso di casting, «a causa delle nuove regole Brexit in vigore dal 1° gennaio 2021». La Hubbard ha spiegato, poi, che è pratica comune nei film che i ...

