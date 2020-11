Boccia: "Non è eresia far nascere Gesù Bambino due ore prima" (Di giovedì 26 novembre 2020) “Seguire la messa, e lo dico da cattolico, due ore prima o far nascere Gesù Bambino due ore prima, non è eresia. eresia è non accorgersi dei malati, delle difficoltà dei medici, della gente che soffre. Questa è eresia, non facciamo i sepolcri imbiancati. Papa Francesco ha dato un esempio bellissimo a tutti nella scorsa pasqua, a partire dalla via crucis. Il natale non si fa con il cronometro ma è un atto di fede”. Così, secondo quanto apprende la Dire, il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, nel corso del vertice con le regioni e gli enti locali. Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 26 novembre 2020) “Seguire la messa, e lo dico da cattolico, due oreo fardue ore, non èè non accorgersi dei malati, delle difficoltà dei medici, della gente che soffre. Questa è, non facciamo i sepolcri imbiancati. Papa Francesco ha dato un esempio bellissimo a tutti nella scorsa pasqua, a partire dalla via crucis. Il natale non si fa con il cronometro ma è un atto di fede”. Così, secondo quanto apprende la Dire, il ministro per gli Affari Regionali, Francesco, nel corso del vertice con le regioni e gli enti locali.

Adnkronos : Boccia: 'Far nascere 2 ore prima Gesù bambino non è eresia' - petergomezblog : Boccia: “Molti italiani non ci saranno più il prossimo Natale. Discutere di cenoni e feste con 600 morti al giorno… - repubblica : Coronavirus, Boccia: 'Molti italiani non ci saranno a Natale. Con 600 morti al giorno è fuori luogo parlare di ceno… - PAOLAGOSTINI : RT @Libero_official: 'Far nascere Gesù 2 ore prima non è un'eresia'. Francesco #Boccia in vista del nuovo #dpcm si appella così agli italia… - AlenaPe41226687 : RT @Simona45104788: Adesso basta! Voi non dovevate nemmeno starci al Governo e, adesso, decidete anche quello che è giusto o no! La smetta… -