Black Friday, i migliori auricolari in offerta (Di giovedì 26 novembre 2020) Fino al 30 novembre Amazon come sappiamo avrà un gran numero di promozioni che coinvolgeranno tutte le categorie, oggi in particolare vogliamo analizzare quelle che riguardano gli auricolari. In questi giorni sarà infatti possibile acquistare articoli delle migliori marche come JBL, Marshall e Sennheiser con sconti che arrivano a superare il 50% in alcuni casi, così da diventare anche ottime idee regalo per Natale. Sennheiser IE 80S BT Audiophile L'offerta che spicca fra le molte proposte presenti su Amazon è quella che riguarda gli auricolari Sennheiser IE 80S, che oggi potranno esser acquistati scontati del 54% a 189 euro anziché 409,02. Questi auricolari neckband fanno della loro vestibilità un punto di forza, infatti risultano comodi da indossare, anche in caso di lunghe sessioni di utilizzo per ...

