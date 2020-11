Udinese-Fiorentina 0-0 | poche emozioni | si va ai supplementari LIVE

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Sotto choc (come tutto il mondo del calcio) per la morte di Diego Armando Maradona ,sono in campo a Udine nella sfida che vale il passaggio agli ottavi di Coppa Italia. In ...

suocerag : Sto veramente guardando i supplementari di un udinese fiorentina di Coppa Italia? - acffiorentina : ?| Inizia il primo tempo supplementare ???? Esce Vlahovic, al suo posto entra Cutrone Udinese ?? Fiorentina 0??-0??… - Fiorentinanews : #UdineseFiorentina 0?-0? 90' Si riparte alla Dacia Arena, c'è #Cutrone al posto di #Vlahovic. Segui la nostra diret… - lccatt : RT @Pirichello: Pagelle di Udinese-Fiorentina? @Stetobald - tonyvaipiano : vedendo le statistiche di Udinese-Fiorentina mi sa che il Milan domenica ne fa 5 -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese Fiorentina

Una gara da dimenticare quella contro l’Udinese per Mattia Perin e non solo ... sfida di campionato del 7 dicembre a Firenze contro la Fiorentina. Genoa dunque che per il derby valido per ...Ko interno della Fiorentina contro il Benevento, amaro ritorno di Prandelli. Successo del Sassuolo a Verona: gli emiliani primi per qualche ora ...